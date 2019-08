NBA jača za još jednog Srbina

Menadžment franšize iz Tenesija je izabrao doskorašnjeg šutera Fenerbahčea kao novog aduta u "ribildingu" ekipe nakon odlaska glavnih igrača na čelu sa Majkom Konlijem (od naredne sezone u Juti).

Gudurić stiže u Memfis nakon dve odlične sezone u dresu turskog tima pod vođstvom Željka Obradovića, gde se profilisao u udarnu napadačku pesnicu.

JUST ANNOUNCED: We have signed Marko Gudurić to a multi-year contract.

Details: https://t.co/yPfNwueXjc pic.twitter.com/X5qPu2xMD7

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) July 31, 2019