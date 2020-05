Prvi pik NBA drafta iz 1985. godine trenutno se nalazi izolovan u lokalnoj bolnici.

„Želio bih da podijelim sa svima da sam juče bio pozitivan na kovid 19. Ovaj virus je opasan i ne treba ga shvatati olako. Želio bih da ohrabrim sve da budu veoma oprezni i da brinu o sebi i svojim porodicama. Biću ja dobro, preguraću ovo“, poručio je javnosti Patrik Juing.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG

