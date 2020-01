NBA 2K20 odao je počast poginulom Kobiju Brajantu

Taj tragični događaj potresao je čitav svijet, ne samo sportski, a Bryantova smrt obilježena je odavanjem počasti u košarkaškoj videoigri NBA 2K20. Naime, na samom ulasku u igru igrače od danas dočekuje gornja slika.

Ovime se ekipa 2K Sportsa oprašta ne samo od velikog košarkaša nego i s čovjeka kojime su surađivali niz godina. Kobe Bryant bio je košarkaš koji je nekoliko puta bio na naslovnici igara iz NBA 2K serijala. Prvu naslovnicu dobio je u standardnom izdanju NBA 2K10, a u NBA 2K17 bio je na naslovnici posebnog Legend izdanja. Iste godine sudjelovao je i u snimanju promotivnih materijala za MyCareer mod u toj igri.

Počast pokojnom Bryantu u NBA 2K20 odali su i sami igrači koji se spontano okupljaju unutar igre noseći dresove i opremu LA Lakersa, tima u kojemu je Bryant proveo cijelu svoju karijeru.

#PS4share All for you kobe pic.twitter.com/gr5852bDYl

— RIP KOBE #mambaout (@JordanGotBan) January 27, 2020