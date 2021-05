Navijači upali na Old Traford

Nezadovoljne pristalice Crvenih đavola u velikom broju okupile su se ispred "Teatra snova" u znak protesta protiv vlasnika kluba, porodice Glejzer.

Mediji sa Ostrva prenose da je policija uspjela da navijače izbaci sa stadiona nakon što su vlasnicima poručili šta misle o njihovom radu. Protest je prethodno održan ispred hotela gdje su bili smješteni fudbaleri Junajteda.

Manchester United fans are next level, this is crazy.pic.twitter.com/0Mc0ho26sC

— Dubois (@CFCDUBois) May 2, 2021