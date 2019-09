Italijanski mediji prenijeli su informaciju da je zbog nasilja, reketiranja i “iznude” ogromne količine novca juče uhapšeno 12 navijača Juventusa.

Policija je nakon prijave čelnika Juventusa odlučila da napravi raciju i na kraju je uhapsila 12 navijača ovog kluba koji važe za vođe najvećih grupa ekipe iz Torina.

Skandalozno saznanje zabrinulo je pristalice ovog kluba koje nisu znale o čemu je riječ, a cijeli slučaj je kristalizovao predsjednik Andrea Anjeli.

“Juventus je morao reagovati i zaustaviti sve to. Ultrasi su ucjenjivali klub i prijetili su nam da će pjevati rasističke pjesme i praviti razne incidente ukoliko im ne budemo besplatno davali karte i to broj koji oni odrede. Nismo imali drugo rješenje i morali smo to zaustaviti. Nadati se da ovo neće izazvati negativan odnos prema klubu od strane ostalih vjernih navijača", kazao je Anjeli.

Kada bi dobili određen broj karti onda su iste prodavali ostalim navijačima i tako zarađivali veliku sumu novca. Ovo je šokiralo javnost jer niko nije ni sanjao da tako veliki klub poput Juventusa ima takvih problema s navijačima.