Navijači ne mogu da dođu sebi: Nevjerovatna scena na utakmici Reala!

Navijači Reala bili su bijesni na društvenim mrežama nakon meča. Odbrana kraljevskog kluba pravila je nedopustive greške na meču u Ukrajini, a scena koja viđena prije prvog gola domaćina obišla je planetu.

Naime, Šahtjor je poveo nakon jedne kontre poslije kornera Reala. Lopta je brzo prebačena u kazneni prostor gostiju, odbrana je katastrofalno reagovala i Dentinjo je savladao golmana Reala.

How on earth did I support Real Madrid 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/dPNWcv7STa

