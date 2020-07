Navijači Borca došli na svoje, "crveno-plavi" našli svoje mjesto u PES-u

Svi ljubitelji banjalučkog Borca došli su na svoje pošto su "crveno-plavi" našli svoje mjesto u popularnoj igri PES. Iza svega ovoga stoji tim od desetak momaka, koji su prije svega zaljubljenici u domaći fudbal.

Rekao nam je ovo Bojan Štrkić, jedan od “krivaca” za to što su lige sa prostora bivše Jugoslavije našle svoje mjesto u omiljenoj igri ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svijetu.

"PES je igra koja izlazi svake godine i pred svaki izlazak mi već počnemo sa pripremama tako što skupljamo programe koji nam trebaju, podatke, igrače koji će igrati tu sezonu, kako će izgledati dresovi i grbovi. Kada izađe igra onda to sve polako sklapamo, a kada izađe igra onda dobijemo ovo što sada imamo. Međutim, tu ne prestaje naš rad, jer tokom cijele godine sve pratimo i dopunjujemo", rekao je Štrkić.

Stadioni, grafika i igrači, sve izgleda kao da pratite utakmicu na televiziji, a bez problema je moguće igrati i kvalifikacije za Ligu šampiona, ukoliko uspijete da osvojite domaće prvenstvo. Ipak da bi sve došlo na potreban nivo, potrebno je mnogo znanja i volje, pošto je za formiranje jednog igrača neophodno oko četiri sata posla.

"To je sve povod našeg rada u slobodno vrijeme. U tri navrata sam išao na Gradski stadion i slikao telefonom okolinu, unutrašnjost i sve detalje. Ljudi su me malo čudno gledali, nisu znali ni ko sam, ni šta sam. Ko mi je prišao njemu sam i objasnio o čemu se radi. Pošto je firma koja pravi PES, "Konami" iz Japana, oni imaju svoj kvalitet, mi smo se maksimalno potrudili da sve što mi uradimo bude kao što to izgleda kod njih. Da bi se napravilo nešto kvalitetnom treba dosta vremena", priča nam Štrkić.

Bojan kaže da svakodnevno dobija pitanja, može li PES sa ovim editom da se igra na "Plejstešnu". Međutim, za sada je to moguće samo na računaru.

"Svi bi htjeli da igraju na "Plejstejšnu", ali on nažalost ne podržava ovu vrstu edita i da bi se ovako nešto implementiralo, potrebni su određeni programi. Ovo je samo za računar i samo onaj ko ima računar može da uživa", poručio je Štrkić.

U direktnom odmjeravanju snaga nismo imali sreće, pa smo teren napustili pognute glave. Ipak, već smo zakazali i revanš, koji će i definitivno pokazati ko je bolji.