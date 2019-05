Navijač Liverpula nije imao 700 funti za kartu, pa kupio auto za 40 i krenuo za Madrid

Naime, taj navijač, Sajmon Vilson, kupio je automobil za 40 funti, opremio ga zastavama i ostalim navijačkim rekvizitima i krenuo na dugačak put dug preko dvije hiljade kilometara kroz tunel ispod Lamanša, preko Francuske do prestonice Španije.

Ovaj put trebalo bi da traje oko 23 sata, a do Madrida ga može spriječiti jedino neispravnost vozila.

Sajmon kupio jeste Škoda favorit, koja se proizvodila od 1987. do 1995. godine.

Rather than pay £700+ for a flight to Madrid, this Liverpool fan bought a car for £40 and is driving to Wanda Metropolitano for the Champions League final. Well played. 👏🏻 pic.twitter.com/QxbzEWNblL

— Mootaz Chehade (@MHChehade) 30. svibnja 2019.