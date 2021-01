Čini se da Đokoviću nije mnogo teško palo to što je zatvoren u hotelsku sobu.

Navijači su brzo saznali u kom hotelu se Srbin nalazi, te često ima posjete navijača.

Obezbjeđenje je strogo oko hotela u kome je smješten srpski teniser, jedan navijač je uprkos intervenciji policije uspio da priđe dovoljno blizu i razmijeni par riječi sa omiljenim teniserom.

Australijski mediji prenose da je navijač, srpske nacionalnosti, uspio da dozove Novaka, koji je izašao na balkon. Tamošnja policija objasnila mu je da dalje neće moći, ali uz pridržavanje instrukcija odmakao se i dozvao Đokovića.

Vjerovatno ni on nije mogao da vjeruje šta se dešava. Ali, Novaku su navijači uvijek na prvom mjestu, pa je i ovog puta izašao u susret navijaču i malo su porazgovarali. Đoković je na kraju radosno mahnuo navijaču.

A tennis fan shooed away from Novak Djokovic's Adelaide quarantine hotel got a surprise this afternoon as the star emerged on his balcony for a chat. pic.twitter.com/kX1bPavgcD

— 10 News First Adelaide (@10NewsFirstAdl) January 16, 2021