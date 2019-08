Navijač dobacivao Đokoviću sa tribina, on mu odgovorio: Saznaću ko si

Zanimljiv detalj je zabilježen na terenima za trening nakon ovog meča, kada je Đokoviću jedan od navijača koji stoje iza ograde dobacivao.

Nije se čulo šta (navodno “zar nije trebalo ti da se povučeš?”), a Đoković je otišao i počeo da se raspravlja, da bi u jednom trenutku rekao i “vjeruj mi, saznaću ko si”.

Situacija se brzo proširila putem društvenih mreža, a Novakove riječi prokomentarisao je Nick Kyrgios: “Uplašen sam”, napisao je on.

“Samo smo malo proćaskali”, prvobitno je odgovorio Novak, a na insitiranje novinara rekao je ironično da mu se navijač dopao i da ga je pozvao na piće. Na dalja pitanja odgovorio je ozbiljnije:

“Ako imate snimak, znate šta mi je rekao. Zadržaću to između nas. Iako možda nije želio da mi učini uslugu, to je uradio, učinio mi je veliku uslugu”, kaže Đoković.

Oh wow.. Djokovic getting into a tiff with one of the fans in the middle of his warm-up. Not happy with something that was said. @BenRothenberg @bgtennisnation pic.twitter.com/cAXeMpj6s0

— Sridhar Natarajan (@sridinats) August 31, 2019