Natho o derbiju: Prihvatam samo pobjedu!

Izraelski vezni fudbaler Bibras Natho poručio je da ekipu Partizana interesuje jedino pobjeda u predstojećem "vječitom" derbiju.



Natho je najavljivan kao veliko pojačanje Partizana u ljetnjem prelaznom roku i ovaj sjajni vezista je te tvrdnje na terenu i dokazao.

Poslednji meč koji je odigrao u dresu Partizana bio je u četvrtak, kada su "crno-bijeli" u Ligi Evrope odmjerili snage sa AZ Alkmarom, a Natho je bio dvostruki strijelac na toj utakmici.

Vidi se da je Natho "naoštren" kada izađe na teren, a u narednom derbiju rekao je da "crno-bijele" interesuje jedino osvajanje sva tri boda.

"Prihvatam samo jednu opciju za derbi, a to je osvajanje sva tri boda. Uvijek razmišljam samo o pobjedi, posebno kada se igraju ovakve utakmice. Pobjeda, pobjeda i samo pobjeda. To je jedino što me interesuje i čemu težim u fudbalu", rekao je Natho.

Izraelac kaže da mu nije mnogo važno na kojoj poziciji će igrati.

"Što se mene tiče, svejedno je na kojoj poziciji igram, igram tamo gdje je potrebno, gdje trener kaže. Svaka pozicija ima svoje pozitivne i negativne strane. Јa dajem sve od sebe da pomognem svom timu.

U svijet je iz Humske u četvrtak otišla sjajna slika sa tribina, na kojima je bilo preko 20.000 djece.

"Bilo je sjajno igrati dok su djeca na tribinama, bilo je divno vidjeti ih u onolikom broju. Veoma sam srećan što su imali priliku da uživaju u utakmici na stadionu. Napravili su predivnu atmosferu i naravno, želim u ime svih nas da im se zahvalim, nadam se da će i ubuduće dolaziti da nas bodre", poručio je Natho.