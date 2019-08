Nikola Vučević predvodiće košarkaše Crne Gore u njihovom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Centar Orlanda i akter minule utakmice svih zvijezda NBA lige, nakon što je nedavno produžio ugovor sa Orlandom, stavio se na raspolaganje selektoru Zvjezdanu Mitroviću.

Crnogorska reprezentacija na Mundobasketu igraće u grupi sa Grčkom, Novim Zelandom i Brazilom, a Nikola, u razgovoru za ATV nije propustio priliku da pohvali sve igrače koji su iznijeli teret, kako sam kaže, komplikovanih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kini.

"Plasman na Svjetsko prvenstvo je nevjerovatan uspjeh za crnogorsku košarku. Kvalifikacije su bile dosta komplikovane. Nije se znalo u kojem sastavu će reprezentacije moći da igraju, i da li će Evroliga i NBA da puste igrače. Sve je to otežalo cijelu situaciju. Ipak, momci koji su igrali za reprezentaciju Crne Gore odradili su nevjerovatan posao tokom kvalifikacija. Utakmicu protiv Letonije, koju su čak, u jednom trenutku, gubili sa većom razlikom, uspjeli su da izvuku, da se vrate i zasluženo izbore plasman na Svjetsko prvenstvo. Igrali su sa velikom borbenošću i velikom hrabrošću. Imali su i teži put, pošto su u drugi krug kvalifikacija prenijeli manje bodova, tako da svaka im čast", kaže Vučević.

Nikola iza sebe ima već osam odigranih sezona u NBA ligi, a posljednja mu je bila najbolja u dosadašnjoj karijeri. Odlične igre u svom Orlandu krunisao je nastupom na Ol star utakmici, za koju kaže da mu je uz izbor na draftu, najbolji trenutak u sportskom životu.

"Nadao sam se tom pozivu i kada se desio, bilo je slično draftu, tako sam se osjećao. Bio sam izuzetno ponosan. Poseban trenutak je bio i način na koji su me dočekali saigrači. Poziv sam dobio prije utakmice, i onda sam morao da se fokusiram, kako bih odigrao dobro, ali poslije utakmice su mi priredili zaista nevjerovatan doček. Bili su srećni kao da su oni dobili poziv za Ol star. Bilo mi je drago da to vidim i da me toliko cijene. Stvarno sam htio da uživam cijeli Ol star vikend. Bilo je zaista prelijepo. Gledao sam takmičenje u zakucavanju, odmah pored terena, a i sama utakmica na kojoj igraju najveće zvijezde NBA lige je nešto posebno. Meni je bilo posebno drago što je na toj utakmici igrao i Dirk Novicki, moj igrački idol u djetinjstvu, kojem je to bio posljednji, a meni prvi Ol star", kaže Vučević za ATV.

“Porodica mi je najveća podrška tokom čitave karijere”, ne krije Nikola koji je lošarkaški gen nasljedio od majke Ljiljane i oca Borislava, nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije i člana čuvene generacije sarajevske Bosne koja je osvojila Kup evropskih šampiona.

"Imao je jaku volju da se bavi sportom i košarkom. Kao dijete dosta vremena je, uz mene, provodio u sali. Moja supurga, njegova majka, takođe se bavila košarkom, pa je nekako bilo prirodno da krene tim putem. Ipak, to je samo polazna tačka, a na sve to je trebalo nadodati rad i sve ono kroz šta je on prošao u ovih petnaestak godina. Sve što je uradio tokom karijere, rezultat je marljivog rada, a manje genetike", priča Borislav Vučević, otac Nikole Vučevića.

Marljivim radom Nikola Vučević, vinuo se među najbolje košarkaše današnjice. Karijeru i dalje nastavlja u Orlandu, koji je ovog ljeta odriješio kesu, pa je Vućević popisao novi četvorogodišnji ugovor vrijedan stotinu miliona dolara.