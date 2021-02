Nastavlja se takmičenje u ABA ligi: Igokea dočekuje Budućnost

Nakon tri sedmice pauze nastavlja se takmičenje u ABA ligi. Lider na tabeli Igokea dočekuje podgoričku Budućnost. Trener Igokee Dragan Bajić pohvalno je govorio o predstojećem protivniku, koji ima visoke ambicije u regionalnom takmičenju.

“Za taj tim mogu reći da su sa velikim ambicija ušli u ovu sezonu i kad je ABA liga u pitanju i Eurokup. To su pokazali rezultatima u dosadašnjem toku kako u Evropi tako i u ABA ligi. Koliko su ambiciozni u ovoj sezoni da je i pored dobrih rezultata došlo do promjene trenera i sam angažman čovjeka koji se nešto vezao za NBA u nekom narednom periodu imao je debelih razloga da preuzme ekipu Budućnosti. O Dejanu stvarno neću trošiti puno riječi, imam visoko mišljenje o njemu kao treneru”, kaže trener Igokee Dragan Bajić.

Bajić dodaje da bez obzira na prvo mjesto na tabeli, nemaju nikakav pritisak. Ulogu favorita u nedjeljnom meču prepušta ekipi Budućnosti.

“ Analizirajući sam tim Budućnosti gledajući moj tim kao trener nisam našao nigdje prednost da imamo u odnosu na njih kada su u pitanju igrački kvaliteti i same pozicije. To znači da mi u utakmicu moramo ući sa jednim maksimalnim angažmanom i da budemo maksimalno disciplinovani kada je odbrana u pitanju da ono što stavimo pred sebe te zadatke moramo ispoštovati ne mogu reći 100% već 120%. Moramo kroz jednu takvu odbranu da dođemo do lakih poena i naravno ako nam se kroz sve to ukaže šansa ja se nadam da ćemo je znati iskoristiti”, dodaje Bajić.

Utakmica Igokea-Budućnost igra se u nedjelju u 21 čas, uz direktan prenos na našem programu.