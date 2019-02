Nastavio da oduševljava: Jokićev pas za Mareja preko cijelog terena VIDEO

As Denvera je i na utakmici u Dalasu napravio nekoliko sjajnih poteza.

Na samom startu susreta, pri rezultatu 6:5 u korist Dalasa, srpski košarkaš je uhvatio loptu pod svojim košem, a onda je uslijedila fenomenalna asistencija.

Uočio je Džamala Mareja kako kreće u kontru, te uputio pas gotovo preko cijelog terena, tako da Mareju nije bilo teško da poentira.

Nikola Jokic finds Jamal Murray down court for your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/jD87NH9FS5

— NBA TV (@NBATV) February 23, 2019