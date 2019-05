Naprijed, Ikere: Sportski svijet pun podrške za Ikera Kasiljasa

Teniski velikan Rafael Nadal se oglasio na društvenim mrežama i uputio emotivnu poruku svog sunarodniku, legendarnom "svetom" Ikeru.

"Veliki zagrljaj za Ikera u ovom trenutku. Naprijed, Ikere", napisao je Nadal.

Poput španskog tenisera, riječi podrške Kasiljasu uputio je i njegov bivši saigrač iz Reala i španske reprezentacije Serhio Ramos.

Takođe, podršku je uputio i Žerar Pike, jedan od najboljih svjetskih stopera i njegov veliki rival iz redova Barselone, ali i bivši reprezentativni kolega.

"Mnogo snage Ikere, oporavi se uskoro prijatelju", napisao je Pike.

Podršku Kasiljasu upitili su mnogi klubovi, među kojima su Barselona, Atletiko Madrid, Liverpul, Bajern Minhen, a oglasio se i bivši stoper Barselone i reprezentacije Španije Karles Pujol te David Silva, plejmejker Mančester Sitija.

Stay strong, @IkerCasillas ! Our best wishes for a quick and complete recovery

Everyone at #LFC wishes @IkerCasillas a speedy recovery. Get well soon. 👊 https://t.co/3SKtl1qgYJ

— Liverpool FC (@LFC) May 1, 2019