Nakon skandala Serena proučila: Bila sam drska jer nisam mogla pobijediti

Serena Vilijams, najbolja teniserka svih vremena, izvinila se zbog ponašanja u finalu US opena.

Vilijamsova je napravila veliku scenu u borbi za trofej na posljednjem grend slemu, pošto je vikala na sudiju Karlosa Ramosa, koji je donio za nju niz štetnih, ali ujedno i pravednih odluka. Na teren je došao i supervizor, nastala je velika drama i poslije nekog vremena igra je nastavljena. Serena je ubrzo izgubila meč i Osaka je došla do prve grend slem titule. Poslije više od šest mjeseci američka teniserka je u emisiji "Today Show" navela da joj nije jasno zašto se tako ponijela.

"Grend slemovi su mi najvažniji turniri. Prošle godine sam bila veoma blizu nove titule na US openu, i to pošto sam rodila kćerku. I pravo da kažem, sad kad pogledam šta se dešavalo u finalu, nije mi jasno zašto sam to uradila", rekla je Vilijamsova i dodala:

"Ne znam zbog čega sam uopšte bila ljuta. Bila sam drska i iznervirana jer ne mogu da pobijedim. Zaista nevjerovatno".

Ovo finale ostaće kao mrlja u karijeri velike Vilijamsove, koja je vlasnica čak 23 grend slem titule.