Nakon pogibeljnog starta došlo do nezapamćene tuče na fudbalskom terenu

Nakon što je fudbaler Social Atletico Televisiona Lucas Torres pogibeljno startovao na igrača protivničke ekipe došlo je do nezapamćene tuče između fudbalera dva kluba na terenu.

Torres nije bio ni blizu lopte i sasvim je jasno da mu je jedina namjera bila da povrijedi protivničkog igrača. Bilo je to jasno i saigračima fudbalera na kojeg je startovao Torres.

How are the lower leagues in Argentina? I'm glad you asked!pic.twitter.com/OYrbB0qPsP

— Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) December 18, 2019