Najveći ugovor u istoriji sporta: Mahoms će u narednih 10 godina zaraditi preko 450.000.000 dolara

Jedan od najboljih igrača lige će zaraditi ogroman novac do 2031. godine, kada mu ističe ugovor.

Američki mediji prenijeli su da će Mahoms zaraditi 450.000.000 dolara u narednih deset godina, što znači da će imati godišnju platu od preko 45.000.000 dolara.

MVP regularnog dijela sezone, šampion i MVP Superboula ipak neće biti naplaćeniji igrač po godišnjoj plati, s obzirom da je ispred njega sa 53.000.000 dolara godišnje Rasel Vilson.

Mahoms je iza sebe ostavio Kirka Kazinsa, koji ima tačno 40.000.000 dolara godišnje.

Ovo je najveći ugovor u istoriji sporta.

Compensation update: Patrick Mahomes’ 10-year extension is worth $450 million, sources tell ESPN.

The injury guarantee is $140 million, per source.

The contract does not contain language that ties its value to a percentage of the salary cap.

Richest deal in sports’ history.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) July 6, 2020