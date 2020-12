Najveći čudak u NBA: Irving počeo da kadi teren, tvrdi da je Zemlja ravna

On je inače po prvi put igrao u ovoj hali od kako je napustio tim Bostona.

- Taj običaj dolazi od mnogih urođeničkih plemena. Samo da se pročisti energija, i htio sam da obezbijedim da svi budemo izbalansirani - rekao je Irving koji je u ovom predsezonskom meču ubacio 17 poena.

Kyrie Irving is back in Boston tonight and burning sage before the Nets and Celtics tip off. 🎥: @NBCSCelticspic.twitter.com/u4cYL11k2q

— USA TODAY NBA (@usatodaynba) December 18, 2020