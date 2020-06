Najveće poniženje u karijeri Marija Balotelija: Tužan snimak kako ga istjeruju sa treninga Breše

"Super Mario" je propustio još jedan u nizu treninga, nakon čega je predsjednik kluba pokrenuo postupak za raskid ugovora.

Nekoliko dana kasnije Baloteli je pokušao da dođe na trening kluba, ali mu je na kapiji rečeno da ne može da prođe.

Svi igrači u Seriji A imaju obavezu da pokažu adekvatnu ljekarsku dokumentaciju kako bi prišli prostorijama kluba, Mario se tu nije proslavio.

Morao je da se vrati kući pognute glave, ali je na kraju mahnuo kamermanima, pokušavši da pokaže da ga ovo nije previše pogodilo.

- Mario Balotelli turned back by security at Brescia HQ as wait for medical certificate continues while club is desperate to sack him

- Players across Serie A are required to present valid medical documents on arrival at training grounds and stadiums pic.twitter.com/e1dTxYcAtp

— OFFSIDE (@Sylvia_Ikeji) June 9, 2020