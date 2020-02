Najveća sportska misterija ikad: Šta je u Novakovoj glavi u najtežim trenucima?

Problem detektovan: dvije meč lopte za protivnika, čitav stadion protiv tebe, borba za najveći trofej sa najvećim rivalom; Akcija: "Prebaci na mod za vanredne situacije"

Upravo u rečenici iznad može da se opiše kako izgleda mentalna borba Novaka Đokovića protiv najvećih rivala u najtežim trenucima sa kojima se suočava na najvećim turnirima. Po pravilu, Đoković je u najtežim trenucima najbolji!

To smo vidjeli i u finalu Australijan opena protiv Dominika Tima, kada je bio na ivici provalije, ali se digao iz pepela kao feniks i došao do 17. Grend slem titule u karijeri

Bez dileme, u takvim situacijama je najbolji svih vremena, jer nijedan teniser u istoriji ovog sporta nije tokom karijere imao takav skor kada je u pitanju odnos pobjeda i poraza u situacijama kada ima ili se suočava sa meč loptom.

Koliko su mečeva izgubili kad su imali meč loptu, a koliko su Đoković, Nadal i Federer dobili kada su bili na poen od poraza?

Đoković - 14 pobeda i 3 poraza

Federer - 22 pobede i 22 poraza

Nadal - 14 pobeda i 8 poraza

Novak je u karijeri izgubio samo tri puta u karijeri kada je imao meč loptu. Protiv Mihaela Južnog u polufinalu Roterdama 2007. godine, zatim od Rafaela Nadala u polufinalu Madrida 2009. i zatim od Marina Čilića u finalu Kvinsa 2018. godine.

Sa druge strane, 14 puta je izlazio kao pobjednik u mečevima gdje je njegov rival imao meč loptu. od toga je četiri puta to bilo na Grend slemovima.

Za 15 godina profesionalne karijere i toliki broj mečeva ovo je gotovo besprekorna statistika. Takođe, treba napomenuti da se Novaku nikada nije desilo da izgubi meč Grend slem turnirima kada bi imao meč loptu. Samo jednom je to bio slučaj na Mastersu, a dva puta na turnirma iz serije 500.

Primjera radi, Rodžer Federer je u karijeri izgubio 22 meča u kojima je imao meč loptu. Od toga šest puta na Grend slemovima, a tri puta od Novaka Đokovića (dva puta na US openu (2010. i 2011.) i jednom na Vimbldonu prošle godine). Federer je i 22 puta slavio u mečevima gdje se suočavao sa meč loptom, a posljednji takav slučaj bio je na ovogodišnjem Australijan openu protiv Tenisa Sandgrena u četvrtfinalu, kada je spasio čak 7 meč lopti.

Ipak, kada pogledate statistiku Federera i Đokovića u odnosu pobjeda i poraza u takvim situacijama, jasno je ko je mentalno stabilniji u najstresnijim situacijama tokom mečeva.

Drugi Novakov najveći rival, Rafael Nadal, nešto je statistički bolji od Federera, ali je i dalje daleko od Đokovića prema ovom statističkom parametru. Nadal je izgubio osam puta u karijeri u momentima kada se suočavao sa meč loptom. Posljednji put od Nika Kirjosa u Akapulku 2017. godine.

Sa druge strane, Nadal je 14 puta u karijeri uspijevao da pobijedi kada se suočavao sa meč loptom. Posljednji put je do bilo na završnom Mastersu u Londonu ove godine, kada je savladao Danila Medvedeva u svojoj grupi, pa sada ima skor od 14 pobjeda u 7 poraza u takvim situacijama.

Finale Australijan opena kao preslikano finale Vimbldona iz 2019. godine

Novak je ponovo pokazao mentalnu snagu i u finalu Australijan opena protiv Dominika Tima. Iako se nije suočavao sa meč loptom, može se reći da je faktički imao takvu situaciju, jer je Tim vodio sa 2:1 u setovima i imao brejk loptu u četvrtom da povede. Međutim, tada je Novak pokazao svoju čuvenu mentalnu snagu. Prebacio je na mod "vanredna situacija" poput terminatora u čuvenim filmovima.

A u tim vantrednim stiacijama Novak je najjači!

Na Rod Lejver areni protiv Tima je viđena slična situacija kao u čuvenom finalu sa Federerom 2019. godine, kada je Novak spasavao dvije meč lopte na servis Federera. Navijači su bili u transu, već su vidjeli pehar u rukama Federera, orilo se "Rodžer, Rodžer", ali su zaboravili da je Novaka najteže slomiti u takvim momentima. Čudesnim potezima je spasio dvije meč lopte, izborio supertajbrejk poslije 12:12 u regularnom dijelu i zatim u njemu slavio sa 7:3.

I sada je protiv Tima publika većinski bila na strani Austrijanca protiv Novaka i zbog toga on na kraju nije želio da im pošalje svoja prepoznatljiva srca, što je bio slučaj i na Vimbldonu prošle godine. Đoković je imao i problema sa zdravljem, bio je nervozan, sudija ga je provocirao... djelovalo je da gubi meč, jer je pri vođstvu Tima od 2:1 Austrijanac imao brejk lopte. A onda, ponovo Đokovićeva mentalna snaga dolazi do izražaja! Kada se najmanje očekivalo, on je odlučio da igra servis volej i iznenadi protivnika.

- Vjerovatno nas je jedan poen dijelio od drugačijeg ishoda. Moglo je da ode u potpuno drugu stranu. Igrao sam servis volej na brejk lopte u četvrtom i petom setu, vrijedelo je oba puta, ali moglo je da bude i drugačije. Nije servis volej nešto što često radim, ali sam prepoznao da je to taktika koja je vrijedna u tim momentima i uspjelo je - rekao je Novak poslije meča na konferenciji kada su ga pitali o ključnim trenucima meča.

I upravo ovdje se krije tajna Novakovog uspjeha u najtežim trenucima. Sposobnost da u djeliću sekunde donese pravu odluku u posljednji čas i da ona bude ispravna.

Objasnio je i na Vimbldonu kako se suočava sa situacijama u kojima je publika neprijateljski nastrojena i navija za njegove rivale. Otkrio je šta je u njegovoj glavi u tim momentima.

- Pokušavate to da ignorišete, ali je veoma teško. Volim da to svjesno permutujem, pa kada oni viču 'Rodžer' - ja čujem 'Novak'. Znam da zvuči luckasto, ali to volim da radim. Time pokušavam sebe da ubjedim da je to ono što izgovaraju. Teško je da to ignorišete.

- Teško je da to ignorišete. Atmosfera je električna i ta buka, pogotovo u nekim odlučujućim dijelovima meča kada je neizvjesno... Publika se tada uživi. Naravno, ako imate veliku većinu publike na svojoj strani to vam daje motivaciju, snagu i energiju. Kada nemate sve to morate da potražite unutar sebe, valjda - rekao je Novak i otkrio da je protiv Federera već imao u glavi sve scenarije kako će se šta desiti.

- Ono što sam obećao sebi je bilo to da ću ostati smiren na terenu, jer sam znao kakva će atmosfera biti. Naravno, Rodžer je igrao dobro, ali sam ja već sve scenarije imao zamišljene u glavi, sve sam vizualizovao - otkrio je Novak.

Njegova majka Dijana je pred finale Australijan opena dala intervju za Sport klub u kojem je pričala o toj Novakovoj mentalnoj pripremi i otkrila na koji način se izbori s pritiskom kada je u najtežim situacijama.

- Naučio je da se izbori radom na sebi. Mislim da su to meditacije, prije svega. Dan pred Vimbldon, sjećam se, on je sa nama, ali kao da nije. Fizički jeste, ali mentalno nije. Igra se sa djecom, ali kao da nije tu. On se dva dana mentalno spremao za ono što sleduje i potpuno je mislima bio usredsređen na to - otkrila je Novakova majka.

Novak je započeo sezonu na fenomenalan način, najavio je pohod na 1. mjesto na vječnoj listi, a to znači da bude rekorder po broju nedjelja na mjestu broj 1, za koje ga čeka žestoka borba sa Rafaelom Nadalom u nastavku sezone, a prije svega napad na rekord od 20 Grend slem trofeja, koji trenutno drži Rodžer Federer.

Po mentalnoj snazi mu već sada nema ravnog i po tom segmentu je GOAT! Ne sumnjamo da će uz ovakvu mentalnu snagu, Novak pokoriti i sve ostale rekorde i ostati upamćen kao najveći teniser svih vremena!