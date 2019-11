Najnovija poruka Nadala je potpuno misteriozna

Rafael Nadal je na svom Tviter profilu odlučio da o najnovijem stanju obavijesti sve navijače koji sa nestrpljenjem čekaju svaku vijest o povredi omiljenog tenisera.

"Nove informacije? U Londonu sam i srećan sam što sam ovdje. Idemo dan po dan poslije povrede u Parizu. Moram da vidim kako će se stvari razvijati, počeo sam veoma polako da serviram u četvrtak. Trenutno je glavni cilj da se pomoću programa koje sam dobio od doktora pripremim za ponedjeljak", napisao je Španac.

Update? Ok, I’m in London happy to be here. Taking it day by day after Paris (small abdominal tear). I need to see how things go, started serving yesterday very slowly. Right now the main goal is to be ready on Monday following the protocols that the doctor gave me

