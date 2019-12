Najbolje ekipe iz Republike Srpske i Srbije se bore za Svesrpski kup

Pale će narednog vikenda biti domaćin rukometnog spektakla. Četvrti Svesrpski kup okupiće najbolje ekipe iz Republike Srpske i Srbije.

U polufinalu se sastaju Slavija –Borac Mtel (17), Vojvodina –Metaloplastika (19). U nedjelju je u 14 časova utakmica za treće mjesto dok je finale u 16. Titulu brani Vojvodina koja je jedini osvajač.

– Očekuje nas spektakl. Nakon što je Sloga otkazala zbog finansija, odlučili smo da nastupi Slavija pojačana sa rukometašima Leotara, tako da nas očekuju kvalitetni mečevi. Nabavili smo i podlogu tako da će biti sjajan ugođaj. Osim utakmica biće zajednička sjednica Izvršnih odbora Republike Srpske i Srbije na kojoj ćemo gledati kako da popravimo saradnju, te da naša djeca koja to žele lakše dođu do pasoša kako bi igrali za reprezentaciju. Moj prijedlog za narednu sezone će biti da se ne igra meč za treće mjesto na Kupu, već da se sastanu ženske ekipe kako bi podržali i dame – istakao je Umičević.

Rukometni savez Republike Srpske je nezadovoljan sredstvima dobijenim od Vlade tražio sastanak.

– Uputio sam molbu da se sastanemo sa premijerom Radovanom Viškovićem i ministarkom Sonjom Davidović da bi razgovarali o problemima, jer ako država ne pomogne klubovi će sve teže da preživljavaju. Nama se neki klubovi gase jer je pomoć gradova sve manja. Ako hoćemo sport, onda moramo da platimo. Ovo izdvajanje za sport je malo. Ministarka Davidović nas je odmah primila upoznali smo je sa svojim planovima i urađenim. Takođe i klubovi i savezi moraju aktivnije da se uključe u nacrt Zakona o sportu, kako bi dobili što bolje rješenje. Tražio sam da se sponzori oslobode poreza ali to nije prošlo – dodao je Umičević.

Vlada Republike Srpske je odobrila sredstva za muški i ženski rukometni klub Borac.

– Odluka Vlade Srpske sigurno je izazvala nezadovoljstvo i može da napravi razdor među klubovima koji nisu dobili ništa. Mislim da to nije dobro rješenje i da je novac trebao da se dodijeli Rukometnom savezu i da ih on podijeli. Niko naravno ne spori pomoć Borcu koji je „lokomotiva“ rukometnog sporta, ali treba dati i ostalim klubovima. Sloga je takođe velikan i zaslužuje podršku. Da nije bilo puta i Evrope koja ih je koštala 40 000 oni ne bi bili u toliko problemu. Ako ne isplate dugovanja klubovi iz Federacije jedva čekaju da im „očerupaju“ igrački kadar. Kao savez smo im pomogli sa 5 000, moja firma takođe ali država mora da reaguje ako želi promociju u Evropi. Ne treba uopšte napominjati šta bi za nas značilo da klubovima Prve lige RS damo po 3000 maraka.

Ono na šta su u savezu ponosni je projekat Omladinske lige.

– Projekat Omladinske lige je u potpunosti zaživio i ponosni smo na njega. U njemu učestvuje 80 klubova. Sve manje je djece u rukometu i to moramo da promijenimo ako želimo da ovaj sport zaživi. U Banjaluci će povodom Dana Republike Srpske biti turnir na kojem će da učestvuje 800 mališana. Želim da po ugledu na Ligu mladih u košarci formiramo ligu u rukometu i da angažujemo škole i nastavnike – dodao je Umičević.

Na kraju sezone Rukometni savez Republike Srpske organizovaće kamp za trenere, a predavač će da bude Velimir Petković, dugogodišnji trener u Bundes ligi.

RS BiH i dalje bez rješenja

Situacija u Rukometnom savezu BiH je i dalje neizvjesna. Savez je obezbijedio dio novca za Evropsko prvenstvo, ali poreski broj sve blokira. Danas je bilo saslušanje po tužbi.

– Nejasno je da ministar pravde, Vijeće ministara kažu da smo u pravu a da ne dobijamo broj. To je političko pitanje koje sam potegnuo i ne želim da zbog toga ispašta savez. Šerif Isović je iz SDA i on želi da sve prebaci na nas iako smo mi dokazali da smo novi i legalan savez. Iskreno sam zabrinut. Otkako sam predao dužnost Slobodanu Zadri on se ne javlja, a problema je mnogo – jasan je potpredsjednik saveza.

Takođe ističe da selektor Bilal Šuman mora da napravi tačan plan priprema.

– Reprezentacija treba da se okupi 23. decembra a ništa nije urađeno kako treba. Vlada Federacije još nije uplatila obećana sredstva (100.000) koja smo rekli podijeliti igračima. Taj novac je trebao da ide na račun Rukometnog saveza Federacije BiH a i tu su neki problemi. Selektor Šuman takođe nije dostavio tačan plan mečeva. Moramo znati s kim i kad igramo a ne da nagađamo. Za sad je to samo Hrvatska i navodno selekcija Lige. Stvorio nam je i problem jer želi da vodi dva dodatna igrača što traži dodatnih 17.000 maraka. Država BiH mora da podrži rukometaše, jer bi ogromna sramota bila da oni ne odu. Znamo da je grupa veoma teška i kakav je kvalitet Norveške, Francuske, te Portugalije koja napreduje ali vjerujem da će se momci boriti – dodao je Umičević.