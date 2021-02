Nadal "zapalio" društvene mreže

Ipak, drugi teniser sveta bio je podrška svojim saigračima. Sve mečeve "furije" pratio je sa klupe. Uloga navijača teško je pala drugom teniseru svijeta.

U nekim trenucima ponašao se čak i kao selektor, pravio razne grimase koje su postale hit na društvenim mrežama.

Nema sumnje da teniska planeta s nestrpljenjem očkuje povratak Nadala na teren, a to bi trebalo da se dogodi na Asutralijan openu koji počinje naredne sedmice.

Rafa Nadal doesn't even need to play tennis to be a highlight reel 🤩#ATPCup @RafaelNadal pic.twitter.com/glqynjaZHM

— Tennis TV (@TennisTV) February 2, 2021