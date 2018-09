Nadal slomio nezgodnog Basilašvilija za četvrtfinale US opena VIDEO

Prvi teniser svijeta Rafael Nadal pobijedio je u osmini finala US opena Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije sa 3:1, pa se plasirao u četvrtfinale posljednjeg gren slem turnira u sezoni gdje će igrati protiv Austrijanca Dominika Tima.

Nadal je Basilašvilija savladao u četiri seta, rezultatom 6:3, 6:3, 6:7 (6-8), 6:4, poslije čak tri sata i 23 minuta igre na turniru u Njujorku.

U borbi za polufinale slavni Španac će se sastati sa Austrijancem Dominikom Timom, koji je u prvom meču dana nadigrao finalistu Vimbldona Južnoafrikanca Kevina Andersona rezultatom 7:5, 6:2, 7:6 (7-2).

Nadal je naišao na veliki otpor gruzijskog tenisera, 37. igrača na ATP listi, koji je vjerovatno odigrao najbolji meč u karijeri, iako je izgubio prva dva seta.

Basilašvili je najbolju igru prikazao u trećem setu, kada je slavio nakon taj-brejka u kojem je viđeno i nekoliko spektakularnih poena.

Vaaaaaaamos! Nadal survives a physical battle against Basilashvili 6-3, 6-3, 6-7, 6-4 to reach the QF!

Next up: Thiem.

Next up: Thiem.#USOpen pic.twitter.com/zkJaSnKk5p — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2018

Ipak, iako je Gruzin namučio Španca, on nije mogao do preokreta, pošto je Nadal uložio dodatni napor u četvrtom setu i pored toga što je Basilašvili bio u egalu do sredine tog dijela igre.

U ostalim mečevima osmine finala US opena igraće Raonić - Izner, Del Potro - Ćorić, Čilić - Gofan, Nišikori - Kolšrajber, Đoković - Souza i Federer - Milman.