Nadal se više neće takmičiti u 2020. godini?

Pošto je osvojio 13. Rolan Garos u karijeri Rafael Nadal je poručio kako nema planove za naredni period a sve je izvjesnije da neće ni igrati tenis.

Čuveni teniski novinar Stiv Flink je podijelio otkriće da će španski as dobro da se odmori pred Australijan open. Tamo će Nadal napasti 21. grend slem pehar u karijeri, a turnir u Melburnu bi trebalo da se igra od 18. do 31. januara.

"Moja pretpostavka je da će odabrati da ne igra do kraja 2020. Istina, turniri u dvorani mu nisu omiljeni, nikada nije osvojio završni masters i bilo bi sjajno kada bi je osvojio u uslovima koji mu ne odgovaraju, ali… Glavni razlog za igranje mastersa u Parizu i ATP finala bilo bi da završi godinu kao prvi. Federer, Đoković i Nadal su to do sada uspjevali do sada pet puta, volio bi sigurno Nadal da to uradi i šesti put, ali zaostaje 1.890 bodova za Đokovićem. Vjerovatno je da ne može da ga stigne do kraja godine. Zbog toga će vjerovatno odlučiti da se ne takmiči više u 2020!", rekao je Flink.

Američki novinar je još poručio kako bi Nadal to vrijeme proveo kod kuće i pripremao se za Australijan open gdje ima prvu priliku da postane najtrofejniji teniser ikada.

Drugi reket svijeta je već pravio dugu pauzu, zbog korona virusa, nije igrao u Sjedinjenim Američkim Državama na Sinsinatiju i US openu, već je sezonu nastavio u Rimu.