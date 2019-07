Nadal rutinski – slijedi spektakl s Kirjosom

Španski teniser odigrao je rutinski meč i za nešto više od dva sata prošao je dalje – 6:3, 6:1, 6:3.

Nadala sada očekuje veliki ispit jer će mu protivnik u drugom kolu biti australijski teniser Nik Kirjos, koji je poslije pet setovao bio bolji od sunarodnika Džordana Tompsona.

Sugita je pružio dobar otpor Nadalu, pogotovo u prvom setu, kada je uspio da napravi brejk sa 2:0. Međutim, Rafa je ubrzo uspio da vrati brejk zaostatka i izjednači.

Do kraja seta Španac je još jednom oduzeo servis Јapancu i rezultatom 6:3 došao do 1-0. U drugom periodu igre postojao je samo jedan teniser (6:1), dok je u trećem Siguita pružio nešto jači otpor.

Ipak, "Bik s Maljorke" napravio je ključan brejk u sedmom gemu, potom je u osmom servirao za pobjedu, što je i uspio da uradi – 6:3, 6:1, 6:3.

Meč Nadal i Kirjosa na programu je u četvrtak, termin će naknadno biti poznat.

