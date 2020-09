Rodžer Federer i Rafael Nadal do sada nisu komentarisali diskvalifikaciju Novaka Đokovića sa US opena, a Španac je to prvi put učinio ovog popodneva.

Uoči starta na Mastersu u Rimu, Nadal je održao konferenciju na kojoj je bio upitan da prokomentariše situaciju u kojoj je Đoković pogodio linijskog sudiju lopticom i bio izbačen. Svjetski broj dva je izrazio saosjećanje sa svojim velikim rivalom i poručio da, jednostavno, Đoković nije imao sreće. "Imao je puno pehova, zaista mi ga je žao. Nije imao sreće. Imao je sjajnu priliku na tom Grend slemu. Ne bih trebalo raditi takve stvari. ali nesrećne stvari se dešavaju", izjavio je Nadal. Nadal se sprema za nastup u Rimu na "njegovoj" podlozi, šljaci. U prvom kolu je slobodan, a u drugom će mu protivnik biti sunarodnik Pablo Karenjo-Busta. "Sada se osjećam veoma dobro, ali sam malo 'ispod normale' jer se dugo nisam takmičio. Karenjo-Busta dolazi poslije igranja polufinala US opena. Biće težak, ali ujedno i dobar test da vidim kako se zaista osjećam na terenu“, rekao je Nadal. To će biti prvi turnir na kom će nastupati poslije sedam mjeseci pauze.