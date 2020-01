Nadal pokazao srednji prst Đokoviću

Jedan tim predvodila je Serena Vilijams, a drugi Karolina Voznjacki, koja će se u Melburnu oprostiti od aktivnog igranja.

Za Tim Vilijams nastupio je i srpski as Novak Đoković, koji je igrao u paru za Rafaelom Nadalom.

Srbin i Španac su savladali Stefanosa Cicipasa i Aleksandera Zvereva. Međutim, ono što je još više privuklo pažnju je Nadalov potez prilkom Đokovićevog servisa.

Naime, Rafa je pokazivao prstima Novaku kako da servira. Kada je Đoković upitao gdje da gađa Nadal mu je u šali pokazao srednji prst.

Novak: where do i go?

Rafa: pic.twitter.com/FnZqN3dLI5

— isadore (@inspiredbyrafa) January 15, 2020