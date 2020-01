Nadal otkrio zašto nikada nije polomio reket i zbog čega flašice moraju da stoje na identičnom mjestu

Lomljenje reketa jedan je od način na koji mnogi teniseri tokom napetih mečeva izbacuju iz sebe negativnu energiju, kako bi duel mogli da nastave fokusirani samo na igru. To, ipak, nije slučaj sa jednim od najboljih tenisera svih vremena Rafaelom Nadalom, koji nikada u karijeri bijes nije iskalio na reketu.

- Kada sam bio mlađi, moja porodica mi nije dala da lomim rekete. To nisam nikad radio. Za mene, lomljenje reketa značilo bi da nemam kontrolu nad sobom – rekao je Nadal u intervjuu za stanicu “CBS”, otkrivši i zbog čega flašice sa osvježenjem moraju da stoje dijagonalno od terena, uvijek na identičnom mestu.

- Ako to ne uradim sa flašicama, a sjednem, to bi značilo da su mi misli odlutale. Ako uvijek uradim to sa flašicama, to znači da sam fokusiran i da sam fokusiran isključivo na tenis - objasnio je Nadal.