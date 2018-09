Nadal otkrio kako se osjećao kada ga je Đoković imitirao

Novak Đoković je veliki teniski šampion, u prilog čemu govore i njegovi osvojeni trofeji na najvećim turnirima.

Do sada u kolekciji ima 14 titula sa grend slem turnira, pokorio je sve masterse, ali je tokom karijere pokazao da je i veliki šoumen.

To je postalo jasno još u prošloj deceniji, kada je sa velikim uspjehom imitirao rivale, što je posebno kod publike izazvalo pozitivne reakcije.

Na njegovom repertoaru našli su se Marija Šarapova, Rodžer Federer, Endi Rodik i Rafael Nadal, koji je poslije skoro 10 godina istakao kako se osjećao kada ga je Nole imitirao.



Đoković je oponašao rituale prvog reketa svijeta, kojih zaista ima mnogo, a Španac se osvrnuo na taj detalj.

"Što se mene tiče, nije mi uopšte smetalo što me je Novak imitirao, jer sam svjestan šta radim na terenu. Znam da imam mnogo rituala i normalno je da me ljudi ponekad imitiraju. Takođe, drago mi je što imam mnogo navijača širom svijeta i što me podržavaju", rekao je Nadal, prenosi Blic.