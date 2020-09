Nadal: Ne mogu stalno da razmišljam o Đokoviću

Španski teniser Rafael Nadal govorio je nakon neuspjeha na Mastersu u Rimu.



"Bik sa Maljorke" je zaustavljen u četvrtfinalu od strane Dijega Švarcmana, koji je na kraju stigao do vicešampionske titule.

Kao i uvijek, novinare je zanimalo kakav je Nadalov stav o trci za epitet GOAT-a sa Rodžerom Federerom i Novakom Đokovićem.

"Kada me pitate o rekordu Rodžera Federera, uvijek kažem isto. Cijelu karijeru sam pravio na svoj način i nastaviću to da radim. Nisam opsjednut sa tih 20 Grend slemova. Ne mogu uvijek da razmišljam o Rodžeru ili Novaku Đokoviću i našoj trci. Znam da novinari tome posvećuju veliku pažnju", rekao je Nadal i dodao:

"Volio bih da završim karijeru sa 25 Grend slemova, ali to se vjerovatno neće dogoditi. Boriću se, stvaraću šanse. Vidjećemo kad završim karijeru. Želim da i dalje uživam u tenisu, to je sve. Ako igram na visokom nivou, pretendent sam".

Nadal je prokomentarisao i turnir u Rimu.

"Ovo je posebna i nepredvidljiva godina. U Rimu sam neke stvari radio dobro, neke loše. To je to. Borio sam se do kraja. Ali kada izgubite toliko servis gemova ne možete da očekujete da ćete dobiti meč. Nešto moram da popravim. Znam kako to da uradim. Nastaviću da radim i da treniram sa pravim stavom i pokušaću da se spremim", zaključio je Nadal.

Nadal će na predstojećem Rolan Garosu pokušati da stigne do 13. titule u Parizu, a ukupno 20. Grend slema.