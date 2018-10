Nadal na Majorki spašava živote nakon stavičnih poplava VIDEO

Prvi reket planete je pokazao da je velikog srca, pa niti jednog trenutka nije oklijevao kada je u pitanju pomoć ugroženima. San Lorenco je jedan od gradova koji je najteže pogođen, a Nadal je rođen nedaleko od ovog španskog grada.

Three-time Laureus Award winner and tennis icon @RafaelNadal pitches in to help flood victims in the nearby Majorcan town of Sant Llorenç des Cardassar.

Class on and off the court! 🙌 pic.twitter.com/WXPXOZskVL

