Nadal je najveći rival kojeg sam imao u karijeri, od ovog ne može bolje

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković smatra da je polufinalni meč protiv Luke Puja bio jedan od najboljih koje je odigrao na Rod Lejver Areni.

Srbin se pobjedom nad Francuzom plasirao u treće vezano Gren slem finale, pošto je prethodno slavio na US Openu i Vimbldonu.

Iako je prvi put igrao protiv Puja, Đoković ga je potpuno nadigrao.

"Morao sam da odradim dodatni domaći, da analiziram njegovu igru. Pričao sam sa nekoliko igrača sa kojima je igrao ranije. Želio sam da saznam sve kako bih se što bolje pripremio. U polufinalu sam odigrao savršen meč od prvog do posljednjeg poena. Sproveo sam sve što sam zamislio, možda čak i više od toga", rekao je Novak i dodao:

"Nadam se da će biti sve više ovakvih mečeva. Bilo je fantastičnih mečeva i u prošlosti. Međutim, ovo je bio jedan od najboljih koje sam odigrao na Rod Lejver Areni."

Novak će sedmi put igrati u finalu Australijan Opena. Trijumfovao je u svakom do sada odigranom. Ukoliko slavi i u nedjelju, biće najtrofejniji teniser prvog Gren slema u sezoni. Rival će mu biti stari znalac - Rafael Nadal.

Biće to 53. susret dvojice tenisera.

Španac je takođe bio vrlo ubjedljiv u polufinalnom meču, pošto je Stefanosa Cicipasa pobijedio za sat i 46 minuta. Na pitanje da li mu je cilj bio da rivalu prepustiš manje gemova nego što je Nadal učinio, Đoković je uz odgovorio:

"Da, bilo je teško, ali sam nekako uspio. Nadal je igrao nevjerovatno čitav ovaj turnir. Nije izgubio ni set. Nisam ni ja bio loš u posljednjih nekoliko mečeva. Mislim da ovo finale dolazi u pravo vrijeme za obojicu. Siguran sam da će biti dobar meč. Mogu da obećam jednu stvar, znajući nas, a to je da ćemo da ti sve na terenu. Vjerujem da će ljudi uživati. Nadal je najveći rival kojeg sam imao u karijeri. Odigrali smo toliko mečeva, toliko velikih mečeva. Naravno da se izdvaja finale koje smo u Melburnu igrali 2012. godine. Nadam se da ovo neće biti toliko dugo."

U pomenutom finalu 2012. godine Novak je slavio poslije pet sati i 53 minuta, pa je novinare zanimalo kako bi ga srpski teniser opisao svojoj djeci.

"Vjerovatno im ne bih pustio video, jer ne volim da toliko dugo gledaju televiziju. Pretpostavljam da bih prvo trebalo da ih upoznam sa tim kakvo je moje rivalstvo s Rafom, te da je taj meč bio šlag na torti. Ponavljam da je Nadal bio najveći rival sa kojim sam se susretao, na svim podlogama. Neki mečevi sa njim su obilježili moju karijeru. Mislim da sam devet puta gubio od njega na Slemovima, bili su to teški porazo u finalima i polufinalima Rolan Garosa i US Opena. Ali sam neke i dobio."

Đoković je na terenu proveo 11 sati i 59 minuta, dok je Nadal, koji je do finala došao bez izgubljenog seta, bio na terenu 12 sati i 11 minuta.

"Ne želim po svaku cijenu da igram duge poene. Ipak, mogu da smislim dva udarca koja su me služila na ovom turniru. Dobra stvar je da se osjećam dobro. Pokušaću da diktiram tempo. Ali to je lakše reći nego uraditi. Mnogo toga zavisiće od samog početka... Rafa je unapredio servis, primijetio sam to. Uz sve druge kvalitete koje ima, lako osvaja poene. Ipak, vjerujem da će mu protiv mene biti drugačije. To su mečevi koji nameću više pritiska, jer smo obojica dobri na riternu. Protiv Rafe morate da budete maksimalno fizički spremni, jer je intenzitet igre nevjerovatan od prvog poena. Pomaže i ako niste proveli mnogo vremena na terenu. Ono što će odličiti je mentalna snaga, ko se bolje bude nosio sa pritiskom. To nije nikakva tajna."

Posljednji meč dvojica tenisera odigrala su u polufinalu Vimbldona prošle sezone, kada je Đoković slavio poslije pet setova. Mnogi smatraju da je to bila prelomna tačka u karijeri Srbina, poslije svih porblema koje je imao zbog povrede.

"U mentalnom smislu, tako je bilo. Počeo sam dobro sezonu na travi, igrao sam finale Kvinsa, došao sam do polufinaa Vimbldona, u kome sam Nadala dobio 10:8 u petom setu. Poslije je sve krenulo nabolje."

Novak će se boriti za treću vezanu Gren slem titulu, sedmu u Australiji i 15. u karijeri.

"Ulog je veliki. Ispisivanje istorije je velika čast i privilegija, Veliki je motiv. S druge strane, Nadal će biti prekoputa mene. Igramo finale Gren slema. Ne može bolje od toga", zaključio je prvi teniser svijeta.