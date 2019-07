Nadal izbacio Kverija i zakazao meč sa Federerom

Čovjek koji je dva puta slavio na Vimbldonu došao je do brejka već u trećem gemu. Gotovo mirno je proticao set, djelovalo je da će ga lako osvojiti.

Međutim, Kveri se razgoropadio u 10. gemu. Prethodno je spasao dvije set lopte Nadala na svoj servis, a potom i u narednom gemu i četvrtu kada je Španac servirao. A onda je napravio brejk i izjednačio na 5:5. Nada da će možda napraviti senzaciju poput one od prije tri godine kada je izbacio Đokovića, kod Kverija je praktično trajala samo još dva gema. Već u narednom je Nadal iskoristio četvrtu brejk loptu i vratio prednost, a potom u narednom u kom je servirao za meč spasao tri brejk lopte i došao do seta.

A 7th #Wimbledon semi-final. A 32nd Grand Slam semi-final.

The pursuit of a third title at The Championships continues for @RafaelNadal... pic.twitter.com/hE2dj7GLM8

