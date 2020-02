Spektakl u Južnoj Africi

Rezultat na ovom susretu nije bio u prvom planu, pošto su Švajcarac i Španac igrali za djecu u Africi.

Sav prihod od ovog meča biće upućen za edukaciju djece širom ovog kontitenta.

Federer i Nadal priredili su sjajan meč publici na "Green point" stadionu, koji prima 55 hiljada ljudi i koji je bio ispunjen do posljednjeg mjesta.

Victory for @rogerfederer in Cape Town! 🇿🇦 He defeats Nadal 6-4 3-6 6-3 to win the #MatchInAfrica pic.twitter.com/DOJdttv1wv

Njih dvojica su učinili sve kako bi duel učinili zanimljivim za brojnu publiku i naravno u tome su uspjeli.

nobody in the history of the game is better at this shot

📽️ @TennisTV pic.twitter.com/K3gXeFa02D

— Ricky Dimon (@Dimonator) February 7, 2020