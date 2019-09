Nadal: Đoković nije zaslužio zvižduke

Rafael Nadal je lako savladao Marina Čilića, a na pres konferenciji je osim o svom meču govorio i o ponašanju publike na US openu.

Naime, Španac je kritikovao zvižduke iz publike i pri tome je branio svog velikog rivala.



"Zaista vjerujem da on nije zaslužio onakvo ponašanje publike! Vjerujem tako jer je on super sportista. Ako je prekinuo meč, to je bilo zbog toga što više nikako nije mogao da ga nastavi", počeo je Nadal.

Španac se tu nije zaustavio jer ističe da svi teniseri imaju ogromnu želju.

"Njemu je bilo teže nego bilo kome na stadionu "Artur Eš". Propustio je priliku da osvojio novi grend slem, i to igrajući na njegovoj omiljenoj podlozi, u to sumnje nema, a stigao je ovdje poslije titule na Vimbldonu. Stvarno je imao dobru priliku", zaključio je Nadal.