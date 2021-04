Nadal demonstrirao silu

Rafael Nadal je u osmini finala Mastersa u Monte Karlu.

Rafa je savladao Federika Delbonisa sa 6:1, 6:2.

Meč je trajao 75 minuta.

Španski teniser je "razbijao" Argentinca u prvom setu i došao do 3:0, a zatim novim brejkom do 5:0. Delbonis se nekako izborio za taj jedan gem u prvom setu i to je morao dobro da se oznoji da bi se upisao.

U drugom setu je Nadal isto brzo poveo sa 3:0 i to sa dva brejka, ali je onda Delbonis krenuo da udara po loptici iz sve snage i pogađao je.

To mu je donijelo tri brejk šanse i jednu od njih je iskoristio, pa se vratio na 2:3.

Nadal pri rezultatu 4:2 pravi novi brejk i narednim servis gemom, uz spašenu brejk loptu, završava meč.

Naredni protivnik mu je Grigor Dimitrov.

Takođe, u sljedeće kolo se plasira još jedan Španac, Roberto Bautista Agut, koji je sa 6:3, 6:4 savladao Amerikanca Tomija Pola.

Njegov rival u osmini finala biće Andrej Rubljov.