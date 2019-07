Novak Đoković u razgovoru za Sport klub kaže da mu angažman u Savjetu igrača ponekad daje glavobolju, ali da trenutno osjeća potrebu da bude tamo.

Na riječi Janka Tipsarevića, koji je stranim medijima rekao: “Kao igrač, privilegovan sam i svi bi trebalo da budu privilegovani što je igrač njegovog kalibra toliko angažovan. Kao prijatelj, kažem mu da ne treba time da se bavi i da se posveti tome da postane najveći svih vremena“.

“Mislim da je zlatna sredina najbolje rješenje. To je volonterski posao u Savjetu igrača – pokušavam da dam svoj doprinos kao neko ko ima poseban status u teniskom društvu i određeni uticaj. Kao broj jedan na svijetu mogu Savjetu da dam dosta na vrijednosti i težini, da se i ostali igrači osjećaju komforno što sam tu i što ih predstavljam. Činjenica je da nekada zadaje više glavobolje nego što treba, ali s druge strane osjećam odgovornost, to je neka vrsta legata i mog odnosa sa svim igračima“, kaže Đoković i dodaje:

“Trenutni mi je osjećaj da treba da budem tu i u toj ulozi, jeste turbulentno vrijeme, nekoliko igrača je i napustilo Savjet... Menadžment i struktura su dokazali u posljednjih desetak godina da mora da se mijenja model, stalno smo u konfliktu s turnirima... To je mnogo veće od mene, a ja se trudim da predstavljam prava igrača i da to bude zvučno. A što se tiče jurenja istorije, to ostaje na tapetu i to je naravno moja želja i svih ljudi oko mene“.

Zapadni mediji najviše zamjeraju Đokoviću na podršci Džastinu Gimelstobu, bivšem članu Savjeta koji je osuđen za nasilničko ponašanje.

“Ja sa Džastinom imam izuzetno dobar odnos... Nemamo toliko vremena sada i nije sada vrijeme da ulazim u detalje, ali pokazaće vrijeme da je nad njim učinjena velika nepravda i da je on predstavljen u krivom svjetlu koje ne smatram ispravnim. Mislim da je on jedan od najangažovanijih ljudi u zastupanju prava igrača u posljednjih desetak godina. Mislim da smo njegovim odlaskom mnogo izgubili, ali postoji šanse da se vrati, mada ima trenutno neke bitnije stvari u SAD sa kojima se nosi“, kaže Novak i nastavlja:

“Ne mora da se vrati dok sam ja tu, jednostavno mislim da je potreban igračima – bio je teniser, tu je već petnaestak godina i zna šta se sve događa u političkoj strukturi. Mnogima se zamjerio jer je otvoren i iskren, zna šta je kulisa i kakve se političke prljave igre sprovode. Zato je mnogima zasmetao, pa se pokrenula kompletna kampanja protiv njega. Stajem mu u odbranu jer znam da je pravičan i da mu je srce na pravom mjestu“, za Sportklub.