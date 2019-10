Na Zapadu bitka za Los Anđeles

Više se ne broje dani do početka NBA lige, oni najveći fanovi nestrpljivo iščekuju start takmičenja u najjačoj ligi svijeta. Alternativna televizija omogućila je svojim gledaocima direktne prenose dvije utakmice sedmično. U najavi nove sezone, prvi tekst posvećujemo Zapadnoj konferenciji.

Proteklo ljeto dokaz je koliko NBA liga može biti nepredvidljiva. Klima se potpuno promijenila, neki timovi koji su prethodnih godina bili daleko od vrha, sada će biti konkurenti za visok plasman.

Najveći favorit prethodnih nekoliko godina Golden Stejt pretrpio je nekoliko snažnih udaraca. Otišao je Kevin Durent, ali zbog povrede Ahilove tetive neće igrati godinu dana. KD je izabrao Bruklin Netse gdje se upario sa Kajrijem Irvingom, ali o tome više u pregledu Istoka. Sa Durentom nije bio kraj gubicima, prošlosezonsko finale bilo je veoma bolno za Voriorse. Osim što su poraženi, morali su da prežive i povredu Kleja Tompsona. Njemu je stradalo koljeno, a povratak na teren očekuje se pred početak plejofa. Postavlja se pitanje šta bi bilo da su Durent i Tompson mogli da završe finalnu seriju, ali to je već druga priča.

Penzionisao se Šon Livingston, čovjek koji je radio velike stvari za ovu franšizu, a karijera mu je silom prilika zbog brutalne povrede otišla u neplaniranom smjeru. Trejdovan je iskusni Andre Iguodala, Voriorsi su željeli prostor u "seleri kepu" kako bi dobili Dianđela Rasela iz Bruklina. On će pokušati da pomogne Stefu Kariju da održi tim u vrhu, stigao je i Vili Koli Stajn umjesto Demarkusa Kaznsa koji je prešao u Lejkerse, ali je ponovo doživio tešku povredu, ovaj put stradalo je koljeno.

Drejmond Grin će po običaju raditi veliki posao na oba kraja terena, defanzivno je najvažniji igrač Voriorsa, ali je veliki hendikep odsustvo Tompsona, koji je uvijek čuvao najboljeg protivničkog beka. Očekuje se da Kari ima sjajne brojke, možda da napadne MVP priznanje i titulu najboljeg strijelca lige. U finalu protiv Toronta nije mogao sam, pogotovo kada je Nik Nurs postavio "box and one" odbranu gdje je Kari potpuno neutralisan. Gdje su trenutno Voriorsi na Zapadu pored pojačanih Klipersa i Lejkersa, te Hjustona sa Džejmsom Hardenom i Raselom Vestbrukom?

Bukmejkeri najveće šanse za trofej daju Klipersima kao efekat dolaska tandema Kavaja Lenarda i Pola Džordža. Dva maestralna igrača stigla su "grad anđela". Lenard je dobio potvrdu o uparivanju sa Džordžom i to je bio znak za prelazak u Los Anđeles mada su navijači Lejkersa očekivali da ga vide u žutom, uostalom kao i Džordža. Međutim, to je postalo nemoguće nakon dolaska Entonija Dejvisa. Trener Dok Rivers konačno ima tim spreman da ide do kraja. Lenard je osvajao trofej sa San Antonijom i Torontom, oba puta je bio MVP finala i kao takav je bio najpoželjniji igrač na tržištu. U Toronto je došao na sezonu i to je bilo jasno. Masai Udžiri nije uspio da ga zadrži, ali u Kanadi će mu vječno biti zahvalni.

Klipersi će sa Lenardom i Džoržom dobiti dva fantastična igrača koji su spremni da ubace po 30 i više poena svakom protivniku, a u odbrani radi nevjerovatan posao. Džordž je vukao Oklahomu, statistički imao vrhunsku sezonu, ali to nije bilo dovoljno Tanderima. Sa Petom Beverlijem na parketu te Montrezom Herelom kao zaštitnikom obruča, Klipersi bi mogli da budu najbolja defanzivna ekipa. Problem na startu sezone je Džordžova povreda, imao je nekoliko operacija ramena i sigurno će propustiti deset utakmica. Tri puta u karijeri je Lu Vilijams bio najbolji šesti igrač lige, a Klipersi imaju solidnu širinu ove sezone. Lendri Šemet je sjajan šuter, tu je Mo Harkles kao čovjek koji bi trebao da ima 30ak minuta po utakmici, a Patrik Paterson je stigao iz Oklahome da dodatno raširi napad Riversove ekipe. Činjenica je da Lenard nikada uz sebe nije imao tako kvalitetnog igrača kao što je Džordž sa kojim ima mnogo sličnosti, ali ni jedan ni drugi nikada nisu stavljali sebe u prvi plan na štetu ekipe.

Derbi Los Anđelesa je prva utakmica koju ćemo gledati u programu ATV-a (srijeda, 4.30h). Velika je euforija u gradu, i vjerovatno će nikad veći broj holivudskih zvijezda pohrliti ka najskupljim mjestima "Stejpls centra". Lebron Džejms nije mogao da uvede Lejkerse u plejof, prvi put je propustio doigravanje poslije ruki sezone. Dobio je ono što je tražio, Entonija Dejvisa, a sve mlade igrače izuzev Kajla Kuzme uspio je da iseli iz tima. Ove sezone je ekipa kvalitetnije posložena prema prvoj zvijezdi ekipe. Lejkersi lani nisu imali kvalitetne šutere što je bio prvi preduslov. Rob Pelinka i Medžik Džonson, koji je na ružan način napustio "front office" Lejkersa, su podbacili u kreiranju ekipe, a sada je to mnogo bolje.

Sigurno je da će do početka plejofa pronaći novog plejmejkera, jer Radžon Rondo nije tip koji odgovara Džejmsu, a nije ni igrač na vrhuncu karijere. Stigao je Deni Grin, odličan šuter koji igra dobru odbranu. Tu je i Ejveri Bredli, kvalitetan defanzivac na lopti, umjesto povrijeđenog Kaznsa stigao je Dvajt Hauvard koji će zajedno sa Džavelom Mekgijem činiti tandem centara, naravno, uz Dejvisa koji će igrati i četiri i pet. Novi trener Frenk Vogel je pod pritiskom još od zvanične promocije. Zlobnici bi rekli da mu Džejson Kid, pomoćnik u štabu, čeka prvu grešku kako bi preuzeo kormilo. Štab je pojačan i Lajonelom Holinsom. Na otvaranju sigurno neće biti Kuzme koji je izuzetno važan za ovu ekipu.

Hjuston se riješio Krisa Pola nakon drame i sukoba sa Hardenom. Ponovo su ujedinjeni Harden i Vestrbuk i Roketsi će biti veoma interesatni za gledanje. Tradicionalno, šutiraće veliki broj trojki, samo je pitanje kako će funkcionisati saradnja dvije najveće zvijezde. Vestbruk nije želio da bude druga opacija pored Durenta i Džordža, tako da to može da bude problem, jer znamo koliko Harden igra sa loptom kod Majka D'Antonija. Veliki problem Roketsima, NBA ligi i sebi nanio je generalni menadžer Deril Mori tvitom podrške za proteste u Hong Kongu. Kinezima se to nije nimalo dopalo, odmah su se osjetile posljedice po ligu pa se očekuje pad seleri kepa za 15 odsto naredne sezone. Roketsi su ponovo "kontenderi" na Zapadu koji je i ove sezone paklen.

Portland sezonu počinje bez Jusufa Nurkića koji je slomio nogu, umjesto njega doveden je Hasan Vajtsajd iz Majamija. Vajtsajd je odličan bloker, ali nije vrhunski defanzivac kao što to za NBA prilike nije ni Pau Gasol, pogotov ne na pragu 40. godine. Španca takođe muči povreda, ali on i dalje može da ima određen doprinos. Demijen Lilard i Si Džej Mekalum ponovo imaju ključeve ekipe koja se poprilično izmijenila. Stigao je Kent Bejzmor, tu je i Mario Hezonja koji bi sada trebao da ima motiv više jer je konačno u timu koji bi igrao plejof. Na draftu su Trejl Blejzersi pokupi Nasira Litla, iz Oklahome je došao Entoni Toliver, a na spoljnjim pozicijama svoju rolu imaće Rodni Hud. Trenerski kontinuitet je veoma značajan za ovaj tim, Teri Stots radi dobar posao, a u lgii ga smatraju jednim od najboljih taktičkih trenera.

U Denveru najveće nade polažu u Nikolu Jokića. Generalni menadžeri su u tradicionalnoj anketi proglasili Somborca za najbolje centra lige. Vodio je Nagetse do polufinala konferencije prošle sezone, a da li Denver može napraviti korak više zaista je teško reći. Konkurencija je paklena pa iako Nagetsi imaju odličan nukleus, teško mogu preko gore pomenutih rivala. Nije nerealno da Jokić ponovo bude među kandidatima za MVP-a lige, iako tako ne misli dobar dio javnosti u Americi.

Prvu sezonu u NBA ligi odigraće Majkl Porter. Kompletnu prošlu je propustio zbog povrede, problemi sa leđima uticali su na to da bude izabran tek sa 14. pozicije prošlogodišnjeg drafta iako je bilo najava da bi trebao da bude prvi pik.

Sjajnu ekipu sklopila je Juta. Donovanu Mičelu pridružili su Majk Konli i Bojan Bogdanović i petorka sa Džoom Inglsom i Rudijem Goberom je veoma kvalitetna. Kako Kvin Snajder radi sjajan posao, ne bi trebali biti iznenađeni ako Juta ode daleko.

Oči javnosti usmjerenu su ka Nju Orlansu. Zajon Viliajmson je oduševio u predsezoni i za sada uspijeva da dominira na isti način kao tokom perioda na Djuku. Lonzo Bol je promijenio put, mehanika je mnogo ljepša, a ni procenti nisu loši. Pelikansi će biti veoma atraktivni za publiku, ali Zajon se požalio na bol u koljenu i to je ono što brine sve košarkaške fanove. Njegova koljena mnogo trpe, nositi onoliku masu sa nerealnim atletskim sposobnosti predstavlja veliko opterećenje za koljena.

Sakramento je produžio ugovor sa Badijem Hildom nakon malih tenzija koje su postojale. Ostao je još Bogdan Bogdanović koji bi na ljeto mogao da bude ograničeno slobodan agent. Kingsi su srpsku koloniju obogatili dovođenjem Igora Kokoškova koji će asistirati Luku Voltonu. Plejof se čeka od 2006. godine, ali ni ove sezone taj put neće biti nimalo jednostavan za Kingse.

Na Zapadu je i Boban Marjanović koji je pojačao Dalas. Tamo su Meveriksi uparili Luku Dončića i Kristapsa Porzingisa sa nadom da mogu i oni napraviti nešto više. Nekoliko ekipa pokušava da se izdigne poslije sušnih godina, Finiks i Memfis su kandidati za fenjer tabele, a Oklahoma je na velikoj raskrsnici i vjerovatno će krenuti u "rebuilding", samo se čeka pravo mjesto gdje bi Pol mogao otići.

Zabava počinje, a pratićete je u programu ATV-a.