Na vaganju je oduševila pojavljivanjem u čipkastom vešu, a sada je deformisana

Podsjetimo, juče se Australijanka Ebani Bridžis pobrinula za pravi šok na mjerenju pred borbu sa Britankom Šenon Kortni, jer nije na klasičan način pristupila merenju.

Od svega je napravila pravi mali striptiz, jer se pojavila u tangama i čipkastom grudnjaku, poručivala je potom “Srušila sam internet!”, ali se u ringu umalo srušila ona.

When it’s all said and done... Respect 🤝 #CourtenayBridges @scourtenay 👏 @EbanieBridges pic.twitter.com/zNc2XizgzQ

Poslije deset rundi iscrpljujuće borbe, ali i potpuno zatvorenog oka, Ebani Bridžis je poražena.

Britanka Šenon Kortni je odlukom sudija (97-94, 98-92, 98-92) došla do šampionskog pojasa, iako je i sama krvava završila ovaj duel, prenosi Blicsport.

Bridžisova je potom na društvenim mrežama uz foto-prikaz oka, koje je izgleda stradalo u nehotičnom sudaru glava…

Seems that @SkySportsBoxing thought @EbanieBridges eye injury came from punches. @DAZNBoxing @ChrisLloydTV all caught it, accidental clash of heads but clearly this is what started the injury. pic.twitter.com/TkA32Sz0FN

— I MIGHT be wrong but.. (@deep19695254) April 11, 2021