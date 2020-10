Na proslavi titule Lejkersa psovao Brajanta, dobio batine koje će pamtiti do kraja života

Ostali su bez Kobija Brajanta, a niko od navijača ne može da se pomiri s činjenicom da sjajnog asa više nema.

Bila je ovo titula za Kobija, a slavlje je pokušao pokvariti jedan navijač. Došao je na proslavu, a onda počeo psovati mrtvog Brajanta.

To se nije dobro završilo, reagovali su ostali navijači, a izgrednik je dobio ozbiljne batine.

Dude said “Fuck Kobe” during a Lakers celebration... Never disrespect the GOAT in LA unless you want to get ya ass beat pic.twitter.com/LyB08qCp5P

— Lakeshow (@CountOn24) October 13, 2020