Murinjo se osramotio na hokejaškom meču VIDEO

Portugalac je prije početka duela u Balašiha Areni došao na centar kako bi svečano podbacio pak između kapitena Jevgenija Medvedeva i Pavela Dacjuka.

Mourinho je do sredine terena došao hodajući po crvenom tepihu, a nakon što je uspješno obavio svoj zadatak, okrenuo se i krenuo prema izlazu.

U tom trenutku Dacjuk, jedan od najboljih hokejaša svih vremena, je pružio ruku Posebnom, a Jose se nespretno okrenuo, okliznuo se i pao na led.

Dacjuk i Medvedev su mu odmah prišli i podigli ga, a publika je burno reagovala.

Jose Mourinho was a special guest at the SKA - Avangard game. Something went really wrong at the opening face-off. Pavel Datsyuk saved The Special One pic.twitter.com/I6SBRpobxi

— Igor Eronko (@IgorEronko) 4. veljače 2019.