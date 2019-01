Murinjo: Pripadam fudbalskom vrhu

Žoze Murinjo nije dugo bio na birou, nakon otkaza u Mančester junajtedu. Portugalac sada radi kao stručni komentator na televiziji beIN Sports, no još uvijek ima trenerske ambicije.

"Želim biti trener. Pripadam fudbalskom vrhu i tamo ću biti. Suviše sam mlad, a dugo, jako dugo u fudbalu. Za nekoliko sedmica ću napuniti 56 godina i zaista sam previše mlad", rekao je Murinjo.

Portugalac će komentarisati utakmicu Azijskog kupa između Saudijske Arabije i Katara, te okršaj Arsenala i Čelsija u engleskoj Premijer ligi i za to će zaraditi oko 120 hiljada funti.

"Nekad komentarišemo samo ono što vidimo, ali ne znamo šta se događa iza kulisa, a upravo to utiče na ono što vidimo. Mislim da je to osnovna stvar. Ako, na primjer, kažem da bi najbolji posao moje karijere bilo drugo mjesto s Mančester junajtedom u Premijer ligi, pomislili biste: Ovaj je čovjek lud, osvojio je 25 trofeja, a govori da mu je jedno najvećih dostignuća drugo mjesto. Ali ja to govorim jer ljudi ne znaju što se događa u pozadini", dodao je portugalski stručnjak.

Njemu je novi posao jako zanimljiv jer stvari analizira na drugačiji način.

"Ponekad, kad gledamo s ove strane kamere, stvari analiziramo na drugačiji način. Zbog toga sam odlučio prihvatiti ovaj posao jer da bi bolje razumjeli fudbal, novi fudbal, morate razumjeti i što se događa iza kamera. Sve je ovo jako zanimljivo za mene", zaključio je Murinjo.