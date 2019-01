Murinjo: Pep i Klop mogu šta hoće, a ja ne

Portugalac Žoze Morinjo izjavio je da je za vrijeme vođenje Mančester junajteda imao drugačiji tretman od svojih kolega iz iz Liverpula i Sitija, Јirgena Klopa i Pepa Gvardiole. Pogotovo kada se radi o strasti i emocijama.

Murinjo je izjavio da su gestikulacije i emocije pokazane sa trenerske pozicije za razliku od Gvardiole i Klopa, naišle na drugačije reakcije kada bi ih on pokazao.

"Mnogi mješaju strast sa kontrolom emocija. U istim situacijama, drugačije se postupalo samnom i sa drugim trenerima. Kada se Morinjo ponaša loše na trenerskoj poziciji, šutne flašicu vode ili nešto drugo, on je kriv, on je suspendovan i on plaća kazne. Kada to uradi Klop, on je 'poseban', kada uradi Gvardiola i on je 'poseban', samo mene kažnjavaju", izjavio je Murinjo.

"Iz nekog razloga, ja ne pripadam tom fudbalskom 'plemenu'. Јa volim fudbal, on je moj život i u njemu sam od kad znam za sebe. Ipak, ja ne trošim vrijeme praveći neku iluziju i sliku o sebi, tražeći ikakve privilegije. Sve što sam uradio, uradio sam svojom zaslugom. Ništa mi nije bilo poklonjeno", dodao je Portugalac.

Murinjo je izjavio da je današnjim trenerima lakše da budu uspešni, nego što je to bio slučaj kada je on započinjao karijeru.

"Sada je mnogo lakše nego u vrijeme kada sam ja počinjao sa trenerskom karijerom. Nekada, morao si da budeš poznat i dobar igrač kako bi bio i dobar trener. Јa sam bio među prvima, ako ne i prvi koji je taj mit razrušio. Počeo sam od nule i dogurao dosta daleko i ponavljam, nije mi ništa dato, sve sam morao da zaradim", zaključio je Morinjo.