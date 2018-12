Murinjo dobio otkaz u Mančester junajtedu!

Nakon niza loših rezultata, kap koja je prelila čašu bio je poraz od Liverpula na Enfildu rezultatom 3:1. Kako je objavljeno na zvaničnoj stranici kluba, Murinjo je napustio klub, a odluka stupa na snagu odmah.

Klub se zahvaljuje na Murinju na saradnji i želi mu sve najbolje u budućnosti, saopšteno je.

Prema pisanju Daily Recorda, u Mančester junajted mora Murinju isplatiti čak 24 miliona funti, što je približno 27 miliona evra.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 18. prosinca 2018.