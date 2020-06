Mural posvećen Kobiju Brajantu u Gradišci najveći u Evropi

Prve košarkaške korake napravili smo zahvaljujući Kobiju Brajantu, pa smo odlučili da mu na ovaj način iskažemo poštovanje i naglasimo kakav uticaj je ostavio na sport. Rekla nam je ovo grupa momaka iz Gradiške koja je prethodnih desetak dana vrijedno radila na oslikavanju murala, koji je prema svojim dimenzijama najveći u Evropi.

"Kobi Brajant mi je bio jedan od uzora i kada smo čuli da je tragično izgubio život došli smo na ideju da mu odamo počast. Tako smo i uradili mural na zidu škole pokraj koje smo provodili vrijeme na igralištu", rekao je jedan od inicijatora akcije Igor Damjanović.

Njegov prijatelj Dejan Gajić naglasio je kakvu veličinu je Brajant predstavljao u svijetu sporta uopšte.

"Kobi Brajant je ikona na globalnom nivou i zaista mi je drago što smo na ovaj način iskazali poštovanje prema njemu. On je čovjek koji je bio sinonim za marljiv rad, tvrdoglavost. Bio je istrajan do samoga kraja i dosljedan svojim principima. Drago mi je što smo sve to uspjeli da prikažemo", izjavio je Gajić.



Autor Deni Božić rekao je da je posao bio zahtjevan, ali da ga je sa zadovoljstvom obavio. Kako kaže, želja mu je da Gradiška dobije još murala u narednom periodu.

"Drago mi je što osim murala Kobija Brajanta, Gradiška u skorije vrijeme dobija još nekoliko murala. Nadam se da će to postati trend i u ostalim gradovima naše države", poručio je Božić.

Na veliku radost nove generacije gradiške košarke renoviran je i teren pored Osnovne škole Danilo Borković. Nakon što su godinama unazad imali poprilično loše uslove za trening, igrači, ali i treneri saglasni su da sada konačno mogu na pravi način da se posvete sportu koji najviše vole.

"Nama je zaista drago što je došlo do tog renoviranja, i izrade samog murala, ali moram da napomenem da sam još kao osnovac ovdje napravio prve korake. Cijelo naselje uvijek je bilo na ovom terenu, i on ima jednu specifičnu težinu i važnost za ovaj dio grada i samu Gradišku. Sam Senjak dobiće još jednu novu i kvalitetniju formu", rekao je trener "Stars basketa" Zoran Lukić.

Za kraj poručuju da žele da nastave sa sličnim aktivnostima i u narednom periodu, a već su dokazali da je uz malo želje i volje sve moguće.