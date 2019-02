Možemo svakog da pobijedimo, u timu vlada odlična atmosfera

Došao je da popuni prazninu na poziciji niskog krila i Cedeviti je donio defanzivnu čvrstinu, kvalitet u skoku, te opciju više u napadu. Najbolju partiju pružio je na debiju u ABA ligi protiv Partizana, ali poeni nisu njegov primarni zadatak.

Za to su zaduženi Džejkob Pulen i Džastin Kobs, a Murić je baš ono što je Cedeviti trebalo. Njegov ego ne stavlja statistiku u prvi plan, ima defaznivnu svijest što se ne bi moglo reći za košarkaše koji su počeli sezonu u Cedeviti. Iz tog razloga mnogi su napustili Zagreb, klub koji je procvjetao u posljednje vrijeme sa 11 pobjeda u 12 utakmica ABA lige.

Cedevita je još jedan dokaz da bez jezgra domaćih igrača uspjeh nije moguć u regionalnom takmičenju.

"ABA liga je kompleksna i strancima treba vremena da se naviknu na drugačije takmičenje. Nemaju vremena za to, jer ih brzo skolne. Mislim da je dobro imati što više domaćih igrača i dva do tri stranca koji prave razlike. Mi to imamo, ne iskačemo iz sistema i poštujemo hijerarhiju", rekao je Murić.

Cedevita godinama traži korak više i šampionsku titulu u ABA ligi. To nikako da se desi, ali Murić smatra da je ove sezone njegova ekipa spremna za taj rezultat.

"Možemo svakog da pobijedimo. Ako budemo imali prednost domaćeg terena biće još bolje. Nijedna ekipa nije dominatna, možda je Budućnost najjača, ali pokazali smo da možemo da igramo sa njima pa zašto onda ne bi osvojili titulu", dodao je Murić.

U timu vlada odlična atmosfera priznaje Slovenac i dodaje da su mu saigrači mnogo pomogli na početku. Nije očekivao takav ambijent pošto je pratio igre Cedevite koje baš i nisu bile blistave u prvom dijelu sezone.

"Prihvatili su me odmah i pomogli mi da se adaptiram. Stvarno to nisam očekivao i na početku mi je bilo čudno. Osjećam se dobro i ekipa je kvalitetna. Ova serija od 11 pobjeda nije naš vrhunac. Očekujem da ćemo eksplodirati u plejofu", rekao je Murić.

Cedevita je ekipa koja je uz Igokeu najviše mijenjala. Trenera Sita Alonsa zamijenio je Slaven Rimac koji polako postaje majstor za krizne situacije. Na mjesto sportskog direktora umjesto Mateja Mamića zasjeo je bivši trener ovog tima Veljko Mršić. Od stranaca koji su počeli sezonu ostali su samo Kobs i Eldžin Kuk, petorica su spakovala kofere, a stigli su Marko Banić, Jakov Mustapić i vratio se Pulen. Cedevita je sada u dobroj poziciji, drži drugu poziciju i vjerovatno će imati prednost domaćeg terena u polufinalu.