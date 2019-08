Može li Srbija sa dva kluba u LŠ od 2021/22?

Sjajan rezultat Crvene zvezde i Partizana, ne samo da je velika stvar za ta dva kluba već i srpski fudbal, kojem se pruža prilika da u skorijoj budućnosti ostvari decenijski san i u pohod na elitno takmičenje konačno krene sa dva kluba.

Bodovi koji se osvoje ove godine neće uticati na učešće klubova u sljedećoj sezoni, ali će se računati za 2021/22. Trenutno u toj trci Srbija je na 18. mjestu sa koeficijentom 23.500. Tek 15. pozicija donosi benefit od učešća dva kluba u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a na njoj su trenutno Grci sa koeficijentom 25.100. Između Srbije i Grčke nalaze se Kipar i Hrvatska, a ispred Grčke redom su Danska, Češka i na bezbjednom odstojanju, na 12. mjestu Austrija.

Međutim, od svih navedenih Srbija je u najboljem položaju.

Zašto? Jer jedina ima dva predstavnika u evrokupovima. Crvenu zvezdu koja se takmiči u Ligi šampiona i Partizan u Ligi Evrope. Grci, koji su na tom famoznom 15. mjestu, imaju samo Olimpijakos i to u Ligi šampiona. I to zanimljivo, baš u grupi sa Crvenom zvezdom, tako da bi tu mogla da se možda čak i prelomi ta bitka. Hrvati sa koeficijentom 23.875 imaju Dinamo, koji igra Ligu šampiona i to u vrlo teškoj grupi, a Kipar sa koeficijentom 25.000 ima još samo APOEL u Ligi Evope.

Ispred 15. mjesta trenutno su Danska sa 25.750 i jedinim preostalim Kopenhagenom, koji igra Ligu Evrope i Češka sa 26.900 i Slavijom iz Praga koja igra Ligu šampiona. Sa druge strane, tik iza Srbije su Škoti sa koeficijentom 22.625, ali i dva predstavnika. Seltik i Rendžers i oba će igrati u Ligi Evrope, što im donosi priliku za dosta bodova. Norvežani su na 20. mjestu sa koeficijentom 21.500 i samo Rozenborgom u Ligi Evrope, dok su možda i najnezgodniji pratioci Švajcarci na 21. mjestu sa koeficijentom 20.800, ali i tri preostala tima. I to sva tri u Ligi Evrope, Jang Bojs, Bazel i Lugano. Od realnih pratilaca još vrijedi pomenuti Šveđane, koji imaju samo Malme u Ligi Evrope i koeficijent 20.750.

Crvena zvezda i Partizan imaju zadatak da probaju da potuku sve navedene ekipe sa po jednim predstavnikom, dakle Grke, Kiprane, Hrvate, Čehe, Dance, Norvežane. Ako bi to uspjeli, onda bi moglo da se priušti da ih preteknu Škoti i Švajcarci, koji imaju dva, odnosno tri tima u Ligi Evrope i priliku za ozbiljnu žetvu bodova, jer bi u tom slučaju bili na 15. mjestu, što bi značilo da bi Srbiji donijeli dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Oba kluba bi startovala od drugog kola.