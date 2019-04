Morata poludio nakon što ga je sudija "uhvatio" za vrat

Međutim, nakon meča se najviše priča o svađi Atletikovog napadača Alvare Morate i glavnog sudije Havijera Alberole Rojasa, koji je prstima dodirnuo Španca po vratu dok je pričao s njim.

Moratu se to nije svidjelo pa su ga nakon završetka meča morali razdvajati od sudije, a podršku nakon utakmice pružio mu je i Atletikov trener Diego Simeone.

"Alvaro je bio ljut zbog toga što se dogodilo. Podsjeća me na situaciju u kojoj sam ja to napravio četvrtom sudiji pa sam dobio kaznu i morao sjediti četiri utakmice na tribinama", rekao je Simeone nakon meča.

Chelsea loanee Alvaro Morata loses his cool as referee appears to clip him around the back of the head during Atletico win over Eibar https://t.co/QAcj9IWxI9 pic.twitter.com/HEERq0ah49

— MailOnline Sport (@MailSport) April 21, 2019